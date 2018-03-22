В британском замке нашли уникальные древние росписи: фото

Цветочные рисунки нашли во время ремонтных работ в Линдисфарнском замке, который расположен на острове британского графства Нортумберленд. По словам ученых, роспись была сделана около 350 лет назад.

Удивительная находка раскрыла несколько секретов замка XVI века, который считался фортом, передает The Daily Mail.

Орнаменты обнаружили на кухне и спальне, расположенных в западной части здания. Сначала ученые думали, что на стенах изображены бабочки, однако после исследования восстановили цветочный рисунок. По предварительным данным, рисунки были созданы в середине или в конце XIX века.

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Сейчас на месте находки работают эксперты из Национального фонда Великобритании, которые уже отметили, что орнамент сделал профессиональный художник.

Это такая редкая находка. Мы всегда очень осторожны, когда занимаемся реконструкцией исторических памятников, но было очень неожиданно найти эти картины здесь,

– рассказал один из ученых Джон Винн-Гриффитс.

Известно, что Линдисфарнский замок вооружили пушками по приказу королевы Елизаветы I. Поскольку форт был уязвим к нападениям, ее дополнительно укрепили. Впоследствии здание сделали стратегической точкой, где располагался охранный гарнизон. К этому времени замок считали обычным фортом, однако обнаруженные рисунки свидетельствуют о том, что здание не просто служило базой для солдат.



Старинные орнаменты на стенах замка



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