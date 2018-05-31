В Брюсселе призывают не ехать на финал Кубка мира по футболу в Россию

В четверг, 31 мая, в Брюсселе началась акция на которой европейцев призывают бойкотировать финал Кубка мира по футболу и не ехать в Россию, которая ведет военную агрессию на Донбассе, оккупировала Крым и виновата в сбитии пассажирского самолета в небе над Донбасом.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал корреспондент.

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На акцию пришло относительно не много людей, но они очень активные и колоритные.

Участники акции собрались с соответственно подготовленными плакатами, которые объясняют ситуацию. В частности, в контексте того, что невозможно проводить такой праздник футбола на территории страны агрессора, которая удерживает в заложниках много десятков украинцев.

Чемпионат мира по футболу 2018 года

продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.