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22:53, 26 июня
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В Брюсселе стартовал саммит ЕС: какие важные для Украины заявления прозвучали на площадке

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В Брюсселе стартовал саммит ЕС
В Брюсселе стартовал саммит ЕС / ukranews.com/ua/news/

Санкции в отношении России, границы Европейского союза – эти и другие вопросы будут обсуждать в течение двух дней в Брюсселе. Там стартовал саммит ЕС.

Об этом рассказал корреспондент агентства "Укринформ" Андрей Лавренюк.

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Если говорить о санкциях – этот вопрос включен в повестку дня заседания Европейского совета. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель информируют европейских лидеров о ходе выполнения имплементации Минских договоренностей. По их рекомендациям Европейский совет в течение нескольких предыдущих лет принимал решение о продлении секторальных экономических санкций против России.

Текущие санкции действуют до 31 июля. Однако подавляющее большинство лидеров, которые подходили к прессе накануне начала заседания, не затрагивали тему санкций против России, потому что в повестке дня Саммита – вопросы миграции, военного сотрудничества, следующего бюджета ЕС до 2027 года.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отдельно отметил, что страны Вышеградской группы, которые сегодня встретились перед началом саммита с президентом Макроном, обсудят вопрос санкций. Глава польского правительства подчеркнул, что позиция Польши твердая. Что касается санкций, то они должны быть продолжены.

Лидеры сегодня много об Украине не говорили. Есть вероятность того, что это произойдет завтра на конечной части. Прежде всего всех беспокоит вопрос миграции, миграционного кризиса. Подготовлены некоторые важные решения, однако не все страны с ними согласны, поэтому дискуссия будет достаточно интенсивной.

Теги: Новости политики Евросоюз
Источник: 24 канал
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