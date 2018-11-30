В Брюсселе вспыхнули протесты из-за цен на горючее: в полицейских полетели брусчатка и бутылки

В пятницу, 30 ноября, в столице Бельгии Брюсселе начались столкновения между правоохранителями и протестующими, которые вышли требовать снижения цен на топливо.

Около 500 человек перекрыли дороги в центре города, пишет AP.

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Протесты в Брюсселе

Когда полиция попыталась оттеснить протестующих, в них полетели камни и бутылки. В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.



Протесты в Брюсселе

Затем митингующие перевернули полицейскую машину, а другую – подожгли.

О пострадавших не сообщается. 60 людям предъявлены подозрения в беспорядках.



Протесты в Брюсселе

Отметим, что немногочисленные простесты в южном (франкоязычном – 24 канал) регионе Бельгии продолжаются уже вторую неделю. Они являются эхом анологичных митингов во Франции. Там люди протестуют из-за высоких цен на топливо. Кстати, митингующие в Бельгии, так же как и во Франции, были одеты в желтые желеты.

Однако бельгийские СМИ пишут, что это не единственная причина протестов в стране. Мол, люди выходят на улицы из-за высоких налогов и цен на продукты, низких зарплат и пенсий.