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      В Броварах неизвестные взорвали отделение банка: детали

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      В Броварах взорвали отделение банка ТАС
      Підірвали банк у Броварах / facebook.com/dtp.kiev.ua

      В городе Бровары под Киевом, 26 апреля, неизвестные взорвали отделение банка "ТАС". Здание получило серьезные повреждения.

      Вибух прогримів близько 4:30 ранку на вулиці Незалежності. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми У Харкові вночі підірвали банкомат "Приватбанку": крадіїв на велосипедах вже піймали – відео

      Правоохоронці прибули на місце події, щоб з'ясувати обставини інциденту. Подробиці уточнюються.

      Відзначимо, що схожа ситуація сталася 15 квітня о Святошинському районі Києва. За попередньою інформацією злочинці замалювали фарбою камери відеоспостереження, після чого підірвали вуличний банкомат, забрали звідти гроші і зникли в невідомому напрямку.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Киева Банки Взрыв
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