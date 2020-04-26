В Броварах неизвестные взорвали отделение банка: детали

В городе Бровары под Киевом, 26 апреля, неизвестные взорвали отделение банка "ТАС". Здание получило серьезные повреждения.

Вибух прогримів близько 4:30 ранку на вулиці Незалежності. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй фейсбук-сторінці.

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Правоохоронці прибули на місце події, щоб з'ясувати обставини інциденту. Подробиці уточнюються.

Відзначимо, що схожа ситуація сталася 15 квітня о Святошинському районі Києва. За попередньою інформацією злочинці замалювали фарбою камери відеоспостереження, після чого підірвали вуличний банкомат, забрали звідти гроші і зникли в невідомому напрямку.