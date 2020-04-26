В Броварах неизвестные взорвали отделение банка: детали
В городе Бровары под Киевом, 26 апреля, неизвестные взорвали отделение банка "ТАС". Здание получило серьезные повреждения.
Вибух прогримів близько 4:30 ранку на вулиці Незалежності. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua на своїй фейсбук-сторінці.
До теми У Харкові вночі підірвали банкомат "Приватбанку": крадіїв на велосипедах вже піймали – відео
Правоохоронці прибули на місце події, щоб з'ясувати обставини інциденту. Подробиці уточнюються.
Відзначимо, що схожа ситуація сталася 15 квітня о Святошинському районі Києва. За попередньою інформацією злочинці замалювали фарбою камери відеоспостереження, після чого підірвали вуличний банкомат, забрали звідти гроші і зникли в невідомому напрямку.
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