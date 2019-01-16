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      В Броварах полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомата

      19 Читати новину українською
      Стрельба в Броварах
      Стрельба в Броварах / Фото из открытых источников

      В городе Бровары на спецлинию 102 обратился 28-летний мужчина, который сообщил, что местный житель стрелял из автомата Калашникова в его сторону.

      Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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      Полиция установила, что злоумышленником оказался безработный 40-летний местный житель, который был ранее судим. На этот раз мужчина совершил хулиганские действия, нарушив общественный порядок,
      – говорится в сообщении.

      Сотрудники полиции провели обыск в доме нарушителя, во время которого обнаружили автомат Калашникова и двести патронов к нему.

      Правоохранители задержали злоумышленника за хулиганство. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что его поведение вызвано ревностью.

       

      Теги: Полиция Новости Киева
      Источник: 24 канал
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