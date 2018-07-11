В Броварах возможны перебои с газом из-за охранников алюминиевого завода

В Киевоблгазе заявляют о нападении на своих сотрудников со стороны неизвестных лиц под Киевом. Указанные противоправные действия могут привести к перебоям в газоснабжении отдельных районов города Бровары.

Об этом в среду, 11 июля, сообщила пресс-служба общества в Facebook.

Неустановленные лица в черной форме препятствуют проведению плановых работ по подготовке к отопительному сезону города Бровары. Указанные противоправные действия могут привести к перебоям в газоснабжении отдельных районов города,

– говорится в сообщении.

Как заверили в облгазе, все разрешительные документы на выполнение работ, согласованные с местными властями, сотрудники компании предоставили для ознакомления работникам полиции, которые прибыли по вызову в село Победа по улице Заводская, где все и происходит.

Однако, по информации общества, мероприятия по установлению личностей правонарушителей и прекращения препятствование законной хозяйственной деятельности правоохранители не приняли.

В компании также добавили, что об указанном инциденте сообщили в компетентные правоохранительные органы.