В Броварах вспыхнул крупный пожар из-за поджога травы: видео
В Броварах начался масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Спасатели уже прибыли на место возгорания и пытаются ликвидировать пожар.
Видео пожара в Броварах опубликовали в телеграм-канале Teza.
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Это уже не первый случай поджога травы в Броварах. Только за последние сутки спасатели дважды выезжали тушить возгорание травяного настила.
Загорелся большой участок травы возле улицы Голубева,
– говорится в сообщении.
Огонь видно даже за несколько километров. В ГСЧС сообщили, что горит почти 5 гектаров травы в районе городского кладбища. Рядом расположены склады, пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на них.
Почему нельзя жечь сухую траву
- Из-за пожара могут сгореть дома и целые дачные поселки, взорваться газопроводы, машины, повредиться линии электропередач.
- Сильный ветер и природные условия в 80% случаев перебрасывают огонь далеко и надолго.
- Лесные пожары уничтожают зверей и птиц, снижают прирост древостоев, увеличивают ветровальность и ослабляют лесные массивы, а потом усыхающие древостои становятся очагом вредителей и болезней леса.
- Лесные пожары несут огромные экономические и экологические потери.
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