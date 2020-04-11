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      В Броварах вспыхнул крупный пожар из-за поджога травы: видео

      - Читати новину українською
      Пожар в Броварах / unsplash.com

      В Броварах начался масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Спасатели уже прибыли на место возгорания и пытаются ликвидировать пожар.

      Видео пожара в Броварах опубликовали в телеграм-канале Teza.

      Важно На Житомирщине вместе с сухой травой сожгли сельский совет: фото

      Это уже не первый случай поджога травы в Броварах. Только за последние сутки спасатели дважды выезжали тушить возгорание травяного настила.

      Загорелся большой участок травы возле улицы Голубева,
      – говорится в сообщении.

      Огонь видно даже за несколько километров. В ГСЧС сообщили, что горит почти 5 гектаров травы в районе городского кладбища. Рядом расположены склады, пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на них.

      Почему нельзя жечь сухую траву

      • Из-за пожара могут сгореть дома и целые дачные поселки, взорваться газопроводы, машины, повредиться линии электропередач.
      • Сильный ветер и природные условия в 80% случаев перебрасывают огонь далеко и надолго.
      • Лесные пожары уничтожают зверей и птиц, снижают прирост древостоев, увеличивают ветровальность и ослабляют лесные массивы, а потом усыхающие древостои становятся очагом вредителей и болезней леса.
      • Лесные пожары несут огромные экономические и экологические потери.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Экология Новости Киева Пожар
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