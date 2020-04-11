В Броварах вспыхнул крупный пожар из-за поджога травы: видео

В Броварах начался масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Спасатели уже прибыли на место возгорания и пытаются ликвидировать пожар.

Видео пожара в Броварах опубликовали в телеграм-канале Teza.

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Это уже не первый случай поджога травы в Броварах. Только за последние сутки спасатели дважды выезжали тушить возгорание травяного настила.

Загорелся большой участок травы возле улицы Голубева,

– говорится в сообщении.

Огонь видно даже за несколько километров. В ГСЧС сообщили, что горит почти 5 гектаров травы в районе городского кладбища. Рядом расположены склады, пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на них.

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