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В Броварах женщина пыталась утопиться в ванной, но ее спасли полицейские

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В Броварах женщина пыталась утопиться в ванной, но ее спасли полицейские
В Броварах женщина пыталась утопиться в ванной, но ее спасли полицейские / Иллюстративное фото

40-летняя жительница Броваров Киевской области пыталась покончить с собой – написала предсмертную записку, закрыла дверь и хотела утопиться в ванной. Самоубийство женщина хотела совершить после смерти мужа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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В полицию позвонила 17-летка дочь женщины. Она сообщила, что ее мама находится дома, но в течение длительного времени не выходит на связь.

"Сотрудники группы реагирования патрульной полиции – старший лейтенант Дмитрий Баркалов и старший сержант Владислав Данильчук – мгновенно прибыли по указанному адресу. С разрешения дочери выбили дверь ванной комнаты и обнаружили там погруженную в воду женщину. Патрульные в шаге от смерти спасли ей жизнь. Сразу же оказали первую домедицинскую помощь – сделали непрямой массаж сердца и восстановили дыхание, после чего вызвали скорую медицинскую помощь", – рассказывают в полиции.

К счастью, сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Она находится под наблюдением врачей.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Самоубийство
Источник: 24 Канал
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