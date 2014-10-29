В Брюсселе продолжаются трехсторонние газовые переговоры

В Брюсселе начались трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС.

Об этом в Твиттере написал комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

"Газовые переговоры Украины, России и ЕС начались", - сообщил он.

Он оценил вероятность достижения положительного результата в переговорах по газу между Россией, Украиной и Европейской Комиссией в Брюсселе как 50/50.

"Наше общее решение заключается в том, чтобы достичь промежуточного соглашения", - сказал Эттингер журналистам перед трехсторонними переговорами в Брюсселе.

"Главный вопрос - это цена. Второй состоит в том, как влиять на Украину, чтобы она заплатила за новые поставки газа", - подчеркнул Эттингер.

"И последний вопрос заключается в структуре протоколов и соглашений, юридической структуре", - добавил он.

Как известно, 21 октября Украина и Россия все-таки согласовали цену голубого топлива на зимний период. Ожидается, что до 31 марта Украина будет покупать топливо из России за 385 долларов. Однако ни одного документа стороны еще не подписали.



Согласно предварительным договоренностям, Украина должна погасить долг перед "Газпромом" несколькими траншами. "Нафтогаз" обязуется до конца октября погасить $1,45 млрд и $1,65 млрд до конца года. Объем поставок может составить 4 млрд куб. метров до конца 2014 года.



Украина планирует в ноябре и декабре покупать до 2 млрд кубометров российского природного газа ежемесячно. Однако конкретные объемы предполагается определить в консультациях с Еврокомиссией до понедельника, 27 октября.