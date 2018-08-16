В Будапеште не работал аэропорт из-за опасного ящика

Терминал международного аэропорта в Будапеште закрывали на 3 часа по местному времени из-за перегрева контейнера с изотопами.

Об этом сообщает РБК.



Как пояснил представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Мартон Хайду, терминал закрывали, чтобы изучить ситуацию. Специалисты выяснили, что угрозы для пассажиров контейнер не представлял.



Из-за проверки задержали вылет восьми рейсов.

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Как отмечают СМИ, контейнер с иридием прилетел на самолете из Стамбула. Его венгерская компания Izotop Intezet Kft заказала из российского города Димитровград. Ее представитель Габор Касаш сообщил, что в перегреве контейнера во время транспортировки нет ничего необычного, а сами изотопы необходимы для проведения исследований.



Иридий тяжелый металл, который добывают в нескольких странах мира, в том числе и в России. Его используют в энергетике, автомобилестроении. Существуют и радиоактивные изотопы иридия, полученные искусственным путем.