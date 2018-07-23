В Буэнос-Айресе совершил аварийную посадку самолет с главой МВФ на борту

В Аргентине аварийно сел самолет, на борту которого находится глава Международного валютного фонда Кристан Лагард.

Об этом сообщило издание Clarin.

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Отмечается, что экипаж решил посадить самолет, поскольку в кабине было зафиксировано резкое снижение давления.

Самолет авиакомпании American Airlines с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Эсейси в Буэнос-Айресе сразу после взлета,

– говорится в сообщении местного СМИ.

Издание отмечает, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Информацию подтвердили представители аэропорта Эсейси в своем Twitter.

Добавим, что глава МВФ в минувшие выходные принимала участие в заседании министров финансов стран G20 в Буэнос-Айресе. После встречи она направлялась в США.