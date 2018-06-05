В соревнованиях приняли участие 10 команд из разных городов Прикарпатья. Чтобы победить, ребята упорно тренировались на протяжении целого года.

Лучшие игроки и победители чемпионата получили ценные подарки.

Читайте также: НБА: "Голден Стейт" победили "Кливленд" в финале: видео лучших моментов

Один из участников чемпионата Владислав Матвеев отметил, что нужно заниматься любым спортом, ведь главное – достичь в нем успехов.

Я играю только 4 года, но баскетбол мне нравится. Я начала ходить на баскетбол после советы учительницы,

– сказала участница чемпионата Виктория Душенко.

В Буковеле прошел юношеский чемпионат области по баскетболу

Дети были в восторге от возможности поиграть на открытом воздухе, ведь площадки в Буковеле существенно отличаются от обычных спортзалов.

Хотелось бы, чтобы по максимуму в каждом селе, городе было побольше таких площадок, где дети могли бы заниматься, работать,

– прокомментировал тренер по баскетболу из Коломыи Роман Стефанюк.

Чемпионат по баскетболу в Буковеле организовали при поддержке Благотворительного фонда Александра Шевченко "Новый Ивано-Франковск". Фонд помогает развивать инициативы, популяризирующие занятия спортом среди молодежи.

Поддерживается здоровый образ жизни, а также развивается баскетбол. Здесь созданы все условия для успешного проведения как соревнований, так и учебно-тренировочных сборов. И сборная Украины ведет подготовку к чемпионату Европы по баскетболу,

– добавил председатель Ивано-Франковской областной федерации баскетбола Юрий Процюк.

В следующий сезон они будут представлять область на всеукраинских соревнованиях.