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В Буковеле прошел юношеский чемпионат области по баскетболу

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В соревнованиях приняли участие 10 команд из разных городов Прикарпатья. Чтобы победить, ребята упорно тренировались на протяжении целого года.

Лучшие игроки и победители чемпионата получили ценные подарки.

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Один из участников чемпионата Владислав Матвеев отметил, что нужно заниматься любым спортом, ведь главное – достичь в нем успехов.

Я играю только 4 года, но баскетбол мне нравится. Я начала ходить на баскетбол после советы учительницы,
– сказала участница чемпионата Виктория Душенко.

В Буковеле прошел юношеский чемпионат области по баскетболу

Дети были в восторге от возможности поиграть на открытом воздухе, ведь площадки в Буковеле существенно отличаются от обычных спортзалов.

Хотелось бы, чтобы по максимуму в каждом селе, городе было побольше таких площадок, где дети могли бы заниматься, работать,
– прокомментировал тренер по баскетболу из Коломыи Роман Стефанюк.

Чемпионат по баскетболу в Буковеле организовали при поддержке Благотворительного фонда Александра Шевченко "Новый Ивано-Франковск". Фонд помогает развивать инициативы, популяризирующие занятия спортом среди молодежи.

Поддерживается здоровый образ жизни, а также развивается баскетбол. Здесь созданы все условия для успешного проведения как соревнований, так и учебно-тренировочных сборов. И сборная Украины ведет подготовку к чемпионату Европы по баскетболу,
– добавил председатель Ивано-Франковской областной федерации баскетбола Юрий Процюк.

В следующий сезон они будут представлять область на всеукраинских соревнованиях.

Теги: Новости Ивано-Франковска Баскетбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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