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В "Буковеле" провели Чемпионат Украины по могулу

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В "Буковеле" провели Чемпионат Украины по могулу. Это стремительный спуск на лыжах с выполнением акробатических трюков.

В соревновании приняли участие более полусотни спортсменов.

"Это очень интересно, возможно, кому-то это страшно, но пока не попробуют. Оно затягивает, хочется быстрее, еще быстрее, лучше. Это спортивный азарт", – поделился чемпион Украины по могулу Олег Масира.

Для соревнований в "Буковеле" из более десяти тысяч кубометров снега построили специальную трассу, что соответствует всем международным стандартам.

"На этой трассе сейчас полностью тренируется сборная Украины по могулу. Мы готовимся ко всем международным соревнованиям исключительно на этой трассе. В Украине аналогов нет", – рассказал старший тренер сборной Украины по могулу Сергей Чмиль.

"Соревнования проведены на европейском уровне. Я очень довольна, что в Украине могул начинает возрождаться", – сказала участница Олимпийских Игр 2018 Татьяна Петрова.

Чемпионат по могулу на курорте проходит второй год подряд.

"Учитывая, что на "Буковеле" есть государственный Центр олимпийской подготовки, созданный полгода назад, то, соответственно, любой вид спорта, в том числе и могул, будет проводиться на "Буковеле", – сказал почетный директор ТК "Буковель" Александр Шевченко.

"Благодаря Центру олимпийской подготовки мы сможем обеспечить полностью подготовку спортсменов, обеспечение финансами учебно-тренировочных сборов, а также участие в соревнованиях, экипировку", – рассказала государственный тренер Национальной сборной Украины по фристайлу Юлия Фоминых.

По итогам чемпионата по могулу сформируют сборную команду Украины.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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