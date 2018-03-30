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В Буковеле состоялся традиционный чемпионат Bukovel Kids Cup

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Проводить чемпионат Bukovel Kids Cup в Буковеле уже стало традицией.

В этом году в массовых детских соревнованиях по горнолыжному спорту приняли 300 юных лыжников из Украины и из-за рубежа. Чемпионат проходил в 3 этапа – в январе, феврале и марте.

"У меня хорошие впечатления, я была на 3 этапах. Ну и мне вообще нравятся здесь горы", – сказала участница соревнований (г. Киев) Влада.

Приобщиться к соревнованиям могли как воспитанники спортивных клубов и школ, так и отдельные спортсмены.

"Они когда приезжают на международные соревнования, то там бывают трассы и легче. Им бывает легче выступать. Но здесь трасса достаточно серьезная и неплохой склон", – отметил тренер горнолыжного клуба "Киев" Юрий Ершов.

Уровень юных спортсменов ежегодно становится все красивее, отмечают организаторы. Ведь дети постоянно совершенствуют свое мастерство на протяжении сезона.

"Сейчас очень стабильная езда. Нет никаких падений. Это показывает то, что накатка, которая состоялась за сезон 2018 – дети улучшили свой уровень. Сейчас они становятся лучше. И радует то, что мы за последние годы видим много выездов за границу и дети там уже борются с европейцами", – рассказал менеджер компании Bukovel Ski School и организатор соревнований Святослав Вережак.

"Будущие чемпионы закладываются исключительно через массовый спорт. Поэтому сейчас Kids Cup, затем организация фактически тренировочного процесса практически из всех школ, чтобы они системно автобусами, поездами приезжали в Буковель, тренировались. И тогда через массовый спорт мы получим олимпийских чемпионов", – сказал почетный директор ТК "Буковель" Александр Шевченко.

Соревнования Bukovel Kids Cup на горнолыжном курорте проводятся 9-й год подряд.

Теги: Новости спорта горные лыжи Лыжный спорт
Источник: 24 Канал
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