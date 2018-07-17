В Буковеле состоялся второй этап чемпионата Украины по скоростному спуску на велосипеде

Быстрые и экстремальные. В Буковеле состоялся второй этап чемпионата Украины по даунхиллу – это скоростной спуск на велосипеде.

Несмотря на то, что прохождение трассы спортсменам осложняла дождливая погода, это не мешало им получать удовольствие.

"Тяжелые моменты – это камни наверху и лес. А остальные все более-менее езжабельное, проезжается классно, получаешь удовольствие", – поделилась участница соревнований Елена.

Впереди еще три этапа чемпионата, по итогам которых определят лучшего. Представители Федерации велоспорта Украины довольны организацией и мерами безопасности в Буковеле.

"Это интересный формат, интересное проведение, гонщики довольны, безопасность обеспечена. Поэтому это один из показателей на продолжение сотрудничества", – сказала представитель и главный судья Федерации велоспорта Украины Наталья Фигурская.

Для этих соревнований трассу готовили специально. Она подойдет как для опытных райдеров, так и для тех, кто только пробует себя в этом спорте.

"В этом году мы построили полностью новую большую и широкую трассу экскаватором на подъемнике №2, а в том году мы полностью построили новый парк на подъемнике №14. Одна из них легкая и подходит для семей с детьми, для начинающих, а другая – это такой микс больших поворотов и больших трамплинов", – рассказал представитель ТК Буковель Артем Макаренко.

В этом году организаторы планируют провести такие же соревнования и для начинающих. А уже на следующий опять собрать лучших спортсменов со всей Украины.