20:26
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Новая тема

В Буковеле состоялся второй этап чемпионата Украины по скоростному спуску на велосипеде

Новая тема 11 Читати новину українською

Быстрые и экстремальные. В Буковеле состоялся второй этап чемпионата Украины по даунхиллу – это скоростной спуск на велосипеде.

Несмотря на то, что прохождение трассы спортсменам осложняла дождливая погода, это не мешало им получать удовольствие.

"Тяжелые моменты – это камни наверху и лес. А остальные все более-менее езжабельное, проезжается классно, получаешь удовольствие", – поделилась участница соревнований Елена.

Впереди еще три этапа чемпионата, по итогам которых определят лучшего. Представители Федерации велоспорта Украины довольны организацией и мерами безопасности в Буковеле.

"Это интересный формат, интересное проведение, гонщики довольны, безопасность обеспечена. Поэтому это один из показателей на продолжение сотрудничества", – сказала представитель и главный судья Федерации велоспорта Украины Наталья Фигурская.

Для этих соревнований трассу готовили специально. Она подойдет как для опытных райдеров, так и для тех, кто только пробует себя в этом спорте.

"В этом году мы построили полностью новую большую и широкую трассу экскаватором на подъемнике №2, а в том году мы полностью построили новый парк на подъемнике №14. Одна из них легкая и подходит для семей с детьми, для начинающих, а другая – это такой микс больших поворотов и больших трамплинов", – рассказал представитель ТК Буковель Артем Макаренко.

В этом году организаторы планируют провести такие же соревнования и для начинающих. А уже на следующий опять собрать лучших спортсменов со всей Украины.

Теги: Новости Украины велоспорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
сегодня, 20:04 ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
57
Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
сегодня, 19:00 Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
Тетяна Мартинюк 70
Бой Усик – Гассиев может не состояться: детали
сегодня, 18:39 Бой Усик – Гассиев может не состояться: детали
334
О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
сегодня, 20:23 О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
31
Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
сегодня, 18:01 Шок, позор и госизмена: как мир критикует встречу Трампа и Путина
679
Финал Евровидения 2018: кто голосовал за Украину
13 мая , 02:35
Президентские выборы-2019: Тимошенко продолжает лидировать в соцопросах
 22 февраля , 18:01
Россия с треском перенесла открытие моста в Крыму
 4 мая , 04:54
Троица: что можно и что нельзя делать в этот праздник
 27 мая , 06:06
Радио НВ начало вещание в Украине
 12 марта , 19:23
Видео Александра Шевченко стало лидером просмотров в Facebook
 1 февраля , 16:44
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук