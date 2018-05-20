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В Быковне под Киевом почтили память жертв политических репрессий: видео

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Мемориальный комплекс
Мемориальный комплекс "Быковнянские могилы" / maxiwell83.livejournal.com

Миллионы замученных, расстрелянных и сосланных в лагеря. В третье воскресенье мая Украина чтит память жертв политических репрессий. Траурные мероприятия проходили в историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Именно здесь –  самое большое в Украине место захоронения расстрелянных и замученных советской властью людей.

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Советский режим стал для нашей страны самым кровавым периодом существования. Большевистская машина давила ученых, политиков, военных, священников и крестьянство, а советская власть тщательно скрывала следы своих преступлений.

Только за одну ночь 19 мая 1938-го в тюрьмах НКВД было расстреляно 563 человека. Это была самая кровавая ночь в Киеве во времена красного террора. Количество людей, замученных советской властью, измеряется миллионами.

По разным подсчетам, до 10 миллионов людей, которые пострадали от коммунистических репрессий. Из них значительная часть тех, которые пострадали в годы Голодомора. Вместе с тем, мы можем выделить особые периоды, как вот Большой террор 1937-38 годов, 80-летие которого мы сегодня отмечаем. Более 260 тысяч украинцев стали жертвами большого террора,
– отметил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Видеокомментарий Владимира Вятровича о репрессиях советской власти:

Добавим, что на памятных мероприятиях присутствовали президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной и городской председатель Киева Виталий Кличко.

 

Теги: СССР История Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 Канал
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