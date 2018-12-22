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      В бывшей УПЦ МП признали Россию страной-агрессором, но переименовываться не хотят

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      Онуфрий
      Онуфрий / Пресс-служба УПЦ МП

      В бывшей УПЦ Московского патриархата уверяют, что не имеют "центра управления" в стране-агрессоре, однако не видят оснований для переименования церкви.

      Об этом заявил спикер бывшей УПЦ МП архиепископ Климент в эфире "Радио Свобода".

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      Сейчас тамошний юридический отдел анализирует закон Верховной Рады, который обязывает УПЦ МП указать в названии принадлежность к России.

      На сегодня у нас есть юридический отдел Киевской митрополии, который анализирует все законодательные инициативы. Мы пока что не наблюдаем никаких вопросов, которые заставляли бы сегодня уже броситься и сломя голову менять что-то в своих уставных документах. В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью. У нас не то, что в государстве-агрессоре, а ни в одной зарубежной стране не находится центр,
      – сказал архиепископ.

      Кроме того, он утверждает, что УПЦ МП не поддерживает оккупацию отдельных территорий Донетчины и Луганщины и аннексию Крыма.

      Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексии Крыма, осуждает все то, что происходит на Донбассе, призвала в том числе и руководителя русского государства прекратить эту агрессию? УПЦ неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, которые касаются определения в том числе и дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины,
      – прокомментировал Климент.

      20 декабря Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь УПЦ МП должна сменить название и указать свою принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

      Тогда же прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата устроили акцию под Верховной Радой с требованием "не вмешиваться в дела церкви". Они выступают против переименования УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине. Кроме того, после создания Православной церкви Украины глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

      Напомним, что в связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого была образована единая Православная церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий. Во время собрания священнослужители приняли решение освободить от должностей и запретить богослужение двум участникам Собора. А позже управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Религия Единая поместная церковь УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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