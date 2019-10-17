В центре Европы тлеет фитиль: почему Германия и Франция заинтересованы в формуле Штайнмайера

Сейчас ситуация в Украине, которая является центром Европы, из-за конфликта на Донбассе – критическая, однако вскоре все может быть гораздо серьезнее. Поэтому уже сейчас нужно написать документ, который отвечает национальным и глобальным интересам европейских стран. И таким документом собственно и является формула Штайнмайера.

Как подчеркнул первый украинский президент Леонид Кравчук в комментарии ресурсу "Обозреватель", если Украина хочет, чтобы на Донбассе произошли реальные изменения, то не надо ссылаться на минский, нормандский формат или другие форматы. Вместо этого нужно, чтобы собрались лидере четырех стран "нормандской четверки", сели за стол переговоров и написали дорожную карту по установлению мира на Донбассе.

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Все они, как я знаю, поддерживают идею Штайнмайера. Почему? Потому что в центре Европы тлеет фитиль. И уже не просто фитиль, а небольшой костер. И малейшая неосторожность или чья-то досадная ошибка в этой ситуации может привести к тому, что это небольшой костер разрастется в очень большое пламя, и тут уже будет сложно всем. История знает немало подобных примеров,

– подчеркнул политик.

Он считает, что и Германия, и Франция, и, конечно же, Украина заинтересованы в реализации формулы Штайнмайера.

"Потому что они говорят, а тем временем мы хороним своих солдат. Нас просто убивают. Поэтому просто нужно это сделать – написать документ, который отвечает общенациональным интересам стран и глобальным интересам Европы. И не надо ссылаться на какие-то причины – кто-то хочет, кто-то не хочет... Если такой документ будет подписан, если он будет доведен до исполнения, тогда мы будем иметь основания сказать: есть успех на Донбассе", – подчеркнул Кравчук.

В то же время он добавил, изменится ситуация на Донбассе не сразу и нужно будет много времени для этого, однако дорога будет открытой.

К слову, министр иностранных дел Вадим Прийстако отмечает, что реализация формулы – это "путь к миру", а альтернативой этому является полная мобилизация.

Если для народа это является приемлемой ценой, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета, из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и стараемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции стоят перед украинским народом, но правительство обязано выбрать и предложить лучшие из этих решений,

– подчеркивает дипломат.

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Реализация формулы Штайнмайера в Украине: что об этом нужно знать

1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором Украина соглашается с положениями формулы Штайнмайера. Ранее формулу согласовали советники глав государств нормандского формата.

Эту формулу в 2016 году представил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, поскольку минские соглашения стороны конфликта на Донбассе не выполняли.

Документ предусматривает, что временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях Востока Украины пройдут местные выборы. Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что они прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Впоследствии президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам объяснил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он убеждает, что захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины.

Несмотря на все заверения со стороны власти, ряд областных и городских администраций выступил против формулы Штайнмайера. По мнению депутатов этих органов, в результате реализации этой формулы произойдет капитуляция Украины и наступит угроза украинской государственности.

Кроме того, во многих городах Украины прошли акции под названием «Нет Капитуляции!". Последнее такое мероприятие состоялось 14 октября. Протестующие призывают украинскую власть не реализовывать формулу Штайнмайера и не разводить войска на Донбассе, поскольку, по их убеждению, при таких условиях произойдет капитуляция Украины перед Россией.

15 октября Пристайко обсудил с коллегами Евросоюза формулу Штайнмайера. Также во время встречи очертил конкретные шаги ее реализации.

Как Украина видит реализацию формулы Штайнмайера:

– должен произойти вывод российских войск и наемников с Донбасса;

– местные выборы на оккупированном Донбассе должны пройти по украинскому законодательству;

– введение временного особого статус Донбасса будет происходить сначала на период выборов;

– если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, особый статус закрепляется на постоянной основе.