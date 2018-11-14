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      В центре Киева девушка разбила топором Porsche

      67 Читати новину українською
      В столице блондинка разбила дорогое авто топором
      В столице блондинка разбила дорогое авто топором / Скриншот

      В Киеве девушка в розовом пальто с помощью топора разбила дорогой родстер марки Porsche.

      Об этом стало известно из обнародованного в соцсети Facebook видеозаписи.

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      Инцидент произошел на улице Шота Руставели в центре города. На видеозаписи видно, как блондинка с помощью баллончика с краской пишет оскорбительное слово на двери машины. Затем она несколько раз бьет топором по капоту автомобиля, после чего оставляет на нем еще одну оскорбительную надпись.

      Далее женщина бьет лобовое стекло машины, оставляет в нем топор и садится в припаркованный рядом автомобиль покидая место происшествия.

      Свидетелями инцидента стало много очевидцев, которые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

      Смотрите видео: девушка в центре Киева разбила топором Porsche

       

      Теги: Курьезные новости Авто Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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