В центре Киева горело бывшее здание гостиницы
В Киеве на бульваре Шевченко, 4, произошел пожар в бывшем здании отеля. Огонь вспыхнул в пятницу, 3 августа, ночью.
Об этом сообщает Информатор.
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По словам спасателей, горел утеплитель на шестом этаже восьмиэтажного дома. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Добавим, сейчас фасад здания находится на реконструкции.
Источник: 24 Канал
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