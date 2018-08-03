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В центре Киева горело бывшее здание гостиницы

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В Киеве горело здание бывшего отеля
В Киеве горело здание бывшего отеля / informator

В Киеве на бульваре Шевченко, 4, произошел пожар в бывшем здании отеля. Огонь вспыхнул в пятницу, 3 августа, ночью.

Об этом сообщает Информатор.

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По словам спасателей, горел утеплитель на шестом этаже восьмиэтажного дома. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Добавим, сейчас фасад здания находится на реконструкции.

 

Теги: Новости Киева Пожар
Источник: 24 Канал
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