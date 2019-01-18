В центре Киева горело здание на территории ТРЦ "Гулливер"

Ночью 18 января в центре столицы загорелось двухэтажное здание на территории ТРЦ Gulliver. Эпицентр пожара находился на втором этаже здания.

Об этом сообщило издание "Информатор".

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Отмечается, что здание давно не было в эксплуатации и выглядело заброшенным.

Эпицентр вспышки расположен в комнате на втором этаже. Оттуда пламя частично распространилось на крышу. Около 1:15 спасатели ликвидировали последствия пожара.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание хоть и находится на охраняемой территории, туда все же можно попасть, обойдя с другой стороны. Поэтому не исключено, что устроить пожар могли бездомные. Полицейские обошли территорию вокруг, но ничего подозрительного не обнаружили.



В Киеве горело здание на территории ТРЦ "Гулливер" / Владислав Кузнецов "Информатор"