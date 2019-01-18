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      В центре Киева горело здание на территории ТРЦ "Гулливер"

      22 Читати новину українською
      Очередной пожар в Киеве
      Очередной пожар в Киеве / informator

      Ночью 18 января в центре столицы загорелось двухэтажное здание на территории ТРЦ Gulliver. Эпицентр пожара находился на втором этаже здания.

      Об этом сообщило издание "Информатор".

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      Отмечается, что здание давно не было в эксплуатации и выглядело заброшенным.

      Эпицентр вспышки расположен в комнате на втором этаже. Оттуда пламя частично распространилось на крышу. Около 1:15 спасатели ликвидировали последствия пожара.

      Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание хоть и находится на охраняемой территории, туда все же можно попасть, обойдя с другой стороны. Поэтому не исключено, что устроить пожар могли бездомные. Полицейские обошли территорию вокруг, но ничего подозрительного не обнаружили.

      пожежа, Київ ТРЦ
      В Киеве горело здание на территории ТРЦ "Гулливер" / Владислав Кузнецов "Информатор"

      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар
      Источник: 24 Канал
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