В центре Киева элитная иномарка влетела в маршрутку с пассажирами: фото

В четверг, 5 июля, утром около 10:15 в центре Киева на улице Евгения Коновальца внедорожник на скорости въехал в маршрутку, перевозившую людей.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Читайте также: Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве

Отмечается, что автомобиль Toyota Sequoia ехал в сторону бульвара Леси Украинский и на скорости въехал сзади в маршрутку, из которой в это время выходили люди. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением.



Патрульные, прибывшие на место аварии сообщили, что от столкновения пострадали пять пассажиров маршрутки, трое из них были госпитализированы, двое отказались от помощи. У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга, о состоянии других пока неизвестно.



Как рассказали очевидцы, виновник ДТП пытался убежать, но правоохранителям удалось его остановить. И водитель маршрутки, и водитель внедорожника травм не получили.



В центре Киева внедорожник влетел в маршрутку



Автомобиль Toyota Sequoia влетел в маршрутку в Киеве



В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и внедорожника Toyota