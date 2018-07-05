В центре Киева элитная иномарка влетела в маршрутку с пассажирами: фото
В четверг, 5 июля, утром около 10:15 в центре Киева на улице Евгения Коновальца внедорожник на скорости въехал в маршрутку, перевозившую людей.
Об этом сообщает издание "Информатор".
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Отмечается, что автомобиль Toyota Sequoia ехал в сторону бульвара Леси Украинский и на скорости въехал сзади в маршрутку, из которой в это время выходили люди. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением.
Патрульные, прибывшие на место аварии сообщили, что от столкновения пострадали пять пассажиров маршрутки, трое из них были госпитализированы, двое отказались от помощи. У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга, о состоянии других пока неизвестно.
Как рассказали очевидцы, виновник ДТП пытался убежать, но правоохранителям удалось его остановить. И водитель маршрутки, и водитель внедорожника травм не получили.
В центре Киева внедорожник влетел в маршрутку
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