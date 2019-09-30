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      В центре Киева мужчина угрожает прыгнуть с крыши дома: видео

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      В центре столицы мужчина угрожает прыгнуть с крыши здания
      В центре столицы мужчина угрожает прыгнуть с крыши здания / Фото из открытых источников

      В Киеве неизвестный мужчина выбрался на крышу одного из домов на Крещатике по номеру 7/11 и угрожает прыгнуть вниз. Мужчина выдвинул ряд требований.

      Об этом с места события сообщает "Информатор Киев", который ведет прямую трансляцию в Facebook.

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      Один из правоохранителей рассказал, что с мужем на крыше пытаются договориться работники полиции. У здания все оцеплено полицией и спасателями, также дежурят медики.

      Предварительно, мужчина выдвинул требования – "две пожарные машины, журналистов и рупор". Одним из требований было – замолчать компании, которая пела песни на Майдане Незалежности.

      Мужчина также требовал, чтобы его выслушали, однако пока говорить отказался. Сейчас на крышу здания направились спасатели и работники полиции.

      На место прибыла спецбригада спасателей ГСЧС. Один из чрезвычайников заявил, что специально обученные люди сделают все возможное для того, чтобы предупредить негативные последствия.


      Спецбригада чрезвычайников прибыла на место инцидента


      Мужчина сидит на краю дома

      blog_ava
      Пьяный подросток устроил ДТП в Киевской области: погиб парень, который был в багажнике
      29 сентября
      373
      Теги: ГСЧС Полиция Новости Киева Новости Украины
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