В центре Киева нашли мертвого мужчину и женщину с отрезанным пальцем
18 декабря в центре Киева в Лабораторном переулке обнаружили труп мужчины. Возле него, истекая кровью, лежала без сознания женщина.
У женщины была отрезана фаланга среднего пальца, а также разорваны уши. Об этом пишет "Информатор", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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Мертвого мужчину нашли в заброшенном доме. Труп обнаружили знакомые погибшего. Предполагают, что женщину пытались ограбить беспризорные, которые поселились в этом здании.
На месте работают следователи. Детали на данный момент устанавливаются.
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