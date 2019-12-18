В центре Киева нашли мертвого мужчину и женщину с отрезанным пальцем

18 декабря в центре Киева в Лабораторном переулке обнаружили труп мужчины. Возле него, истекая кровью, лежала без сознания женщина.

У женщины была отрезана фаланга среднего пальца, а также разорваны уши. Об этом пишет "Информатор", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Резонансная новость: Злоумышленника, стрелявшего в полицейских под Киевом задержали

Мертвого мужчину нашли в заброшенном доме. Труп обнаружили знакомые погибшего. Предполагают, что женщину пытались ограбить беспризорные, которые поселились в этом здании.

На месте работают следователи. Детали на данный момент устанавливаются.