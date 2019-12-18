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      В центре Киева нашли мертвого мужчину и женщину с отрезанным пальцем

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      В центре Киева нашли мертвого мужчину и женщину с отрезанным пальцем / Иллюстративное фото

      18 декабря в центре Киева в Лабораторном переулке обнаружили труп мужчины. Возле него, истекая кровью, лежала без сознания женщина.

      У женщины была отрезана фаланга среднего пальца, а также разорваны уши. Об этом пишет "Информатор", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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      Мертвого мужчину нашли в заброшенном доме. Труп обнаружили знакомые погибшего. Предполагают, что женщину пытались ограбить беспризорные, которые поселились в этом здании.

      На месте работают следователи. Детали на данный момент устанавливаются.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминал Криминальные новости Новости Киева Жертвы
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