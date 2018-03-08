В центре Киева неизвестные осквернили выставку "Украинская революция"
В ночь на четверг, 8 марта, в Киеве на Крещатике неизвестные уничтожили выставку "Украинская революция 1917-1921".
Об этом в Facebook сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Ночью вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", – говорится в сообщении.
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Отметим, что поступок вандалов возмутил пользователей сети.
Источник: 24 Канал
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