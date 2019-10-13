В центре Киева перекроют движение из-за футбола: куда лучше не ехать

В центре Киева 14 октября перекроют ряд улиц из-за проведения футбольного матча Украина – Португалия на НСК "Олимпийский". Однако Матро будет работать на один час дольше.

Из-за ограничений водителям лучше обходить ряд улиц в определенные часы, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Центр Киева перекроют – куд лучше не ехать:

с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Казимира Малевича (от Ковпака до Ивана Федорова) и на улице Николая Гринченко (от Ивана Федорова в Кировоградской);

с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского) и на улице Физкультуры (от Большой Васильковской);

с 18:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрет движения на улице Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского), улице Жилянской (от Большой Васильковской), улице Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной). Исключение – общественный транспорт;

с 16:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрет движения на улице Физкультуры (от Большой Васильковской). Исключение – общественный транспорт;

с 23:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрет движения транспорта на улице Большой Васильковской (до Жилянской). Исключение – общественный транспорт.

Кроме того, во время марша болельщиков сборной Украины водители не смогут проехать по такому маршруту: парк имени Тараса Шевченко – улица Льва Толстого – площадь Льва Толстого – улица Большая Васильковская – улица Рогнединская – улица Эспланадная – Спортивная площадь – Троицкая площадь – ГП НСК "Олимпийский" .

В то же время столичный метрополитен в ночь на 15 октября будет работать на час дольше.