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      В центре Киева перекроют движение из-за футбола: куда лучше не ехать

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      В центре Киева завтра перекроют движение
      В центре Киева завтра перекроют движение / theworldnews.net

      В центре Киева 14 октября перекроют ряд улиц из-за проведения футбольного матча Украина – Португалия на НСК "Олимпийский". Однако Матро будет работать на один час дольше.

      Из-за ограничений водителям лучше обходить ряд улиц в определенные часы, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

      Где еще будет затруднено движение: В Киеве перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста – схема объезда

      Центр Киева перекроют – куд лучше не ехать:

      • с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Казимира Малевича (от Ковпака до Ивана Федорова) и на улице Николая Гринченко (от Ивана Федорова в Кировоградской);
      • с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского) и на улице Физкультуры (от Большой Васильковской);
      • с 18:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрет движения на улице Эспланадной (от Бассейной до Саксаганского), улице Жилянской (от Большой Васильковской), улице Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной). Исключение – общественный транспорт;
      • с 16:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрет движения на улице Физкультуры (от Большой Васильковской). Исключение – общественный транспорт;
      • с 23:00 14 октября до 01:00 15 октября – запрет движения транспорта на улице Большой Васильковской (до Жилянской). Исключение – общественный транспорт.

      Кроме того, во время марша болельщиков сборной Украины водители не смогут проехать по такому маршруту: парк имени Тараса Шевченко – улица Льва Толстого – площадь Льва Толстого – улица Большая Васильковская – улица Рогнединская – улица Эспланадная – Спортивная площадь – Троицкая площадь – ГП НСК "Олимпийский" .

      В то же время столичный метрополитен в ночь на 15 октября будет работать на час дольше.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Украина – Португалия Сборная Украины по футболу Футбол Транспорт Авто Евро-2020 Новости политики
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