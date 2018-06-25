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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В центре Киева похитили человека: полиция ввела план "перехват"

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Похищение человека
Похищение человека

Киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые насильно посадили мужчину в автомобиль на улице Тургеневской.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киева Оксану Блищик.

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"Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на улице Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия", – отметила пресс-секретарь.

На место кражи прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Они опросили свидетелей.

"В столице ввели план "перехват": разыскивается автомобиль "Фольксваген Гольф" темно-синего цвета", – добавила Блищик.

Открыто уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что в Киеве неизвестные похитили предпринимателя Сурена Мамояна и 11 суток держали его прикованным к кровати.

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Похищение Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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