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      В центре Киева появилась реклама "Партии регионов": фото

      208 Читати новину українською
      Реклама "Партии регионов" в Киеве
      Реклама "Партии регионов" в Киеве / 24 Канал

      В центре Киева появилась реклама с символикой "Партии регионов". Агитационные билборды установили на улице Малой Житомирской и Дмитриевской.

      На одном из рекламных щитов размещен плакат с текстом "Вернем своих из БПП".

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      В общем, в украинской столице появилось несколько таких сатирических рекламных бордов.

      Реклама "Партии регионов" в Киеве // 24 канал

      Билборд с рекламой "Партии регионов" в Киеве // 24 канал

      Другой билборд установлен на улице Дмитриевской. На нем видна надпись "Проголосуй! Мы никому не скажем".

      Билборд с рекламой "Партии регионов" в столице // "Новое время"

      Пользователи сети не остались в стороне от такой провокационной рекламы и с юмором прокомментировали "возвращение" партии.

      На сегодня самый смешной троллинг на внешних носителях. Борд реальный. Находится в Киеве, на Малой Житомирской (как спускаться от Михайловской площади до Майдана),
      – написал Денис Гороховский.

      Кто стоит за размещением данной рекламы, не известно.

      Напомним, в конце октября "Партия регионов" восстановила работу своего сайта из России. В ближайшее время родная партия президента-беглеца Януковича проведет заседание инициативных групп. Эта информация указана на реанимированном сайте "Партии регионов". Имена инициативных членов партии пока не указывают, однако призывают всех желающих вступать в ее ряды.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Партия регионов Реклама
      Источник: 24 Канал
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