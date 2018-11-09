В центре Киева появилась реклама "Партии регионов": фото

В центре Киева появилась реклама с символикой "Партии регионов". Агитационные билборды установили на улице Малой Житомирской и Дмитриевской.

На одном из рекламных щитов размещен плакат с текстом "Вернем своих из БПП".

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В общем, в украинской столице появилось несколько таких сатирических рекламных бордов.

Реклама "Партии регионов" в Киеве // 24 канал

Билборд с рекламой "Партии регионов" в Киеве // 24 канал

Другой билборд установлен на улице Дмитриевской. На нем видна надпись "Проголосуй! Мы никому не скажем".

Билборд с рекламой "Партии регионов" в столице // "Новое время"

Пользователи сети не остались в стороне от такой провокационной рекламы и с юмором прокомментировали "возвращение" партии.

На сегодня самый смешной троллинг на внешних носителях. Борд реальный. Находится в Киеве, на Малой Житомирской (как спускаться от Михайловской площади до Майдана),

– написал Денис Гороховский.

Кто стоит за размещением данной рекламы, не известно.

Напомним, в конце октября "Партия регионов" восстановила работу своего сайта из России. В ближайшее время родная партия президента-беглеца Януковича проведет заседание инициативных групп. Эта информация указана на реанимированном сайте "Партии регионов". Имена инициативных членов партии пока не указывают, однако призывают всех желающих вступать в ее ряды.