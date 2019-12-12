В центре Киева появился сквер имени Павла Шеремета

Депутаты Киевсовета 12 декабря проголосовали за предоставление имени Павла Шеремета одному из скверов в центре столицы. Такое решение никак не удавалось принять долгих 2 года.

Имя журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в ​​Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Место выбрали по предварительному согласованию с близкими Шеремета.

Павел всегда выбирал свободу и платил за это очень высокую цену. Сегодня украинцы также платят дорогую цену за свободу. Этот сквер будет не имени Павла Шеремета, а сквер свободного человека, который заплатил за свободу, который ценил эту свободу,

– отметила главный редактор "Украинской Правды" Севгиль Мусаева.

Следует отметить, что Павел Шеремет активно сотрудничал с "Украинской Правдой" и считался ее журналистом.

"За восемь минут до начала брифинга (речь идет о брифинге МВД по делу Шеремета – 24 канал) депутаты Киевского городского совета проголосовали за предоставление имени Павла Шеремета одному из скверов в центре города. Это решение мы ждали более 2 лет. Хочется верить, что точно также мы когда-нибудь узнаем фамилии людей, которые причастны к убийству Павла", – говорится в посте Мусаева в Фейсбуке.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва его автомобиля. По словам следователей, убийство совершили с целью дестабилизации ситуации в стране. Более чем через 3 года после убийства, 12 декабря, в МВД сообщили о задержании 5 фигурантов дела: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко; еще 2 подозреваемых – семью Грищенко задержали ранее по подозрению в покушении на другое лицо.