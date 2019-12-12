23:28
12 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Эрнст разрушает российскую пропаганду. Любимая книга Путина
      Вєсті Кремля
      21:20, 11 декабря
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Киева
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В центре Киева появился сквер имени Павла Шеремета

      12 Читати новину українською
      Павел Шеремет / Громадське

      Депутаты Киевсовета 12 декабря проголосовали за предоставление имени Павла Шеремета одному из скверов в центре столицы. Такое решение никак не удавалось принять долгих 2 года.

      Имя журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в ​​Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

      Актуально: Версия следствия нас шокировала, – реакция "Украинской Правды" на новый виток в деле Шеремета

      Место выбрали по предварительному согласованию с близкими Шеремета.

      Павел всегда выбирал свободу и платил за это очень высокую цену. Сегодня украинцы также платят дорогую цену за свободу. Этот сквер будет не имени Павла Шеремета, а сквер свободного человека, который заплатил за свободу, который ценил эту свободу,
      – отметила главный редактор "Украинской Правды" Севгиль Мусаева.

      Следует отметить, что Павел Шеремет активно сотрудничал с "Украинской Правдой" и считался ее журналистом.

      "За восемь минут до начала брифинга (речь идет о брифинге МВД по делу Шеремета – 24 канал) депутаты Киевского городского совета проголосовали за предоставление имени Павла Шеремета одному из скверов в центре города. Это решение мы ждали более 2 лет. Хочется верить, что точно также мы когда-нибудь узнаем фамилии людей, которые причастны к убийству Павла", – говорится в посте Мусаева в Фейсбуке.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?
      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва его автомобиля. По словам следователей, убийство совершили с целью дестабилизации ситуации в стране. Более чем через 3 года после убийства, 12 декабря, в МВД сообщили о задержании 5 фигурантов дела: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко; еще 2 подозреваемых – семью Грищенко задержали ранее по подозрению в покушении на другое лицо.

      Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
      сегодня
      3928
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Журналисты Новости Киева КГГА СМИ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:00 Військові злочини терористів Росії: інформація з грифом "суворо секретно"
      Михайло Макарук 47
      сегодня , 22:50 Главные новости 12 декабря: кто и как мог убить Шеремета, особый статус Донбасса продлен
      Андрій Шляхтін 40
      сегодня , 22:45 Павел Шеремет: как жил, где работал и почему был убит
      Ірина Поліщук 40
      сегодня , 22:30 Особливий статус Донбасу: навіщо депутати Зеленського проголосували за закон Порошенка
      Антон Голобородько 48
      сегодня , 22:00 Путин и Сребреница: о чем Кремль предупредил Украину
      Злой Одессит 928
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук