В центре Киева произошла перестрелка

В четверг, 26 июля, в вареничной "Катюша", которая расположена на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева произошла стрельба.

Об этом сообщает Информатор.

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Инцидент произошел около 11:00 дня. По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу на веранде кафе из пистолета Макарова. Затем он бросил оружие и скрылся.



В полиции сообщили, что мужчин было несколько (от трех до шести человек). Все они бежали после инцидента. В результате стрельбы никто не пострадал. Руководство и сотрудники вареничной отказались от комментариев.



По имеющейся информации, мужчины спортивного телосложения в спортивной одежде. Правоохранители оградили вход в кафе лентой и закрыли заведение для посетителей, ведутся следственные действия.