В центре Киева произошло масштабное ДТП с участием семи машин

На бульваре Дружбы народов в Киеве произошла масштабная авария, там столкнулись сразу семь автомобилей.

Сначала участниками ДТП стали две машины. Впоследствии, когда другая машина пыталась объехать аварию, в нее въехала еще одна. От этого авто выбросило на встречную полосу, сообщили в "ТСН".

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К счастью, обошлось без травмированных. Однако, движение по бульвару затруднено: из восьми полос автодороги в обе стороны проезжей осталась только одна – в направлении с Левого берега на Правый.

Смотрите видео: на бульваре Дружбы народов в Киеве столкнулись семь автомобилей

На місці аварії працюють поліцейські.

Масштабная авария в Киеве

ДТП с участием семи авто на бульваре Дружбы народов в Киеве

Днем ранее, 31 января, на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского в столице столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП погибла девушка.