В центре Киева прорвало трубу и провалился асфальт: фото
В центре Киева на улице Владимирской, 52 произошло повреждение трубопровода. Потому посреди дороги просел асфальт и образовалась яма.
Об аварии трубопровода сообщает КП "Киевавтодор" на фейсбук-странице. Сейчас движение по улице частично ограничено.
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На месте инцидента уже работают коммунальщики "Киевводоканала".
"Работники начали ликвидировать прорыв. Впоследствии, балансодержатель сетей восстановит покрытие проезжей части", – добавили в "Киевавтодоре".
Однако в коммунальном предприятии не уточнили, когда именно отремонтируют проезжую часть и возобновят движение вулице.
Авария на улице Владимирской в Киеве / фото "Киевавтодора"
В центре Киева частично ограничили движение из-за аварии трубопровода / фото "Киевавтодора"
Что известно о частых прорывах труб в Киеве?В столице периодически происходят аварии на теплотрассах из-за изношенности труб. Самый серьезный инцидент произошел вечером 13 января. На улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбидская" и ТРЦ Осеап Plaza прорвало теплотрассу, всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток задними колесами провалилась в яму размером 2 на 2 метра. В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей.