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В центре Киева развесили советские агитплакаты: красноречивые фото

379 Читати новину українською
На улицах Киева развесили советские агитплакаты
На улицах Киева развесили советские агитплакаты / kiev.informator.ua

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого рекламные билборды завесили советскими агитационными плакатами.

Соответствующие фото публикует издание "Информатор".

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Кроме того, на улице пропали и современные автомобили, а их место заняли старые авто советского производства – "Жигули", "Запорожец" и тому подобное.

Причиной такого "погружения в прошлое" стала съемка в столице мини-сериала Chernobyl, посвященного аварии на Чернобыльской ЧАЭС 1986 года.


В центре киева развесили агитплакаты с советской символикой


Центр столицы завесили советскими агитплакатами


В Киеве снимают мини-сериал Chernobyl


В центр столицы привезли авто советсткого производства для съемок в мини-сериале


В Киеве советские авто снимают в мини-сериале про Чернобыль

Теги: Новости Украины Кино Новости Киева
Источник: 24 Канал
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