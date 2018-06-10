В центре Киева развесили советские агитплакаты: красноречивые фото

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого рекламные билборды завесили советскими агитационными плакатами.

Соответствующие фото публикует издание "Информатор".

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Кроме того, на улице пропали и современные автомобили, а их место заняли старые авто советского производства – "Жигули", "Запорожец" и тому подобное.

Причиной такого "погружения в прошлое" стала съемка в столице мини-сериала Chernobyl, посвященного аварии на Чернобыльской ЧАЭС 1986 года.



В центре киева развесили агитплакаты с советской символикой



Центр столицы завесили советскими агитплакатами



В Киеве снимают мини-сериал Chernobyl



В центр столицы привезли авто советсткого производства для съемок в мини-сериале