В центре Киева развесили советские агитплакаты: красноречивые фото
В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого рекламные билборды завесили советскими агитационными плакатами.
Соответствующие фото публикует издание "Информатор".
Читайте также: Декоммунизация в Украине: Вятрович удивил названием города, которое тормозит процесс
Кроме того, на улице пропали и современные автомобили, а их место заняли старые авто советского производства – "Жигули", "Запорожец" и тому подобное.
Причиной такого "погружения в прошлое" стала съемка в столице мини-сериала Chernobyl, посвященного аварии на Чернобыльской ЧАЭС 1986 года.
В центре киева развесили агитплакаты с советской символикой
Центр столицы завесили советскими агитплакатами
В Киеве снимают мини-сериал Chernobyl
В центр столицы привезли авто советсткого производства для съемок в мини-сериале
В Киеве советские авто снимают в мини-сериале про Чернобыль