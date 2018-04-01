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В центре Киева с крыши дома упала девушка

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Девушку с места происшествия забрала скорая помощь
Девушку с места происшествия забрала скорая помощь / Информатор

В субботу вечером, 31 марта, в Киеве состоялось открытие фестиваля "Французская весна". Некоторые из зрителей решили посмотреть на шоу с высоты, поэтому забрались на крышу одного из домов на улице Владимирской. Именно оттуда и упала девушка.

В общем руферов собралось около 60 человек, сообщает "Информатор".

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На крыше собралось около 60 человек

Сначала они забрались на крышу одного дома, однако их оттуда выгнали с помощью полиции. Поэтому они перебрались на дом № 18 по улице Владимирской. На крыше этого дома был стеклянный участок. Именно на него наступила девушка, которая провалилась.

По данным очевидцев, девушка пролетела несколько этажей, после чего приземлилась на лестницу. После этого ее забрала скорая помощь.

Теги: Новости Киева
Источник: 24 Канал
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