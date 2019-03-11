В центре Киева сильный ветер свалил крышу многоэтажки на дорогу: фото, видео

В центре Киева на улице Лысенко, 4 около 13 часов из-за мощных шквалов ветра обрушилась крыша жилой шестиэтажки. Кусок металла упал на дорогу и тротуар.

Инцидент произошел недалеко от станции метро "Золотые ворота". К счастью, из-за падения крыши никто не пострадал.

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Крыша частично обрушилась и серьезно повредила три автомобиля, припаркованные рядом. В двух легковушках выбиты окна и остались сильные вмятины. Кроме того, по всей улице Лысенко были оборваны линии электропроводов, их до сих пор не обесточили.



В Киеве на дорогу рухнула большая часть крыши многоэтажки

Спасатели отмечают, что обвалилась лишь часть кровли. Однако, из-за сильного ветра может обвалиться и другая половина крыши. Поэтому, полицейские огородили место инцидента и перекрыли дорогу для проезда автомобилей.



Крыша упала на припаркованные рядом автомобили

К каким последствиям привела непогода в Украине?

Мощный ветер пронесся в нескольких областях Украины на выходных 9-10 марта и вызвал масштабные разрушения и даже смерть. Из-за падения части дерева в Виннице погиб ребенок 2008 года рождения и 29-летняя женщина. Кроме того, почти полсотни сел и городков остались без электроснабжения в пяти областях.