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      В центре Киева сильный ветер свалил крышу многоэтажки на дорогу: фото, видео

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      В центре Киева на дорогу упала огромная крыша здания
      В центре Киева на дорогу упала огромная крыша здания / Скриншот с видео

      В центре Киева на улице Лысенко, 4 около 13 часов из-за мощных шквалов ветра обрушилась крыша жилой шестиэтажки. Кусок металла упал на дорогу и тротуар.

      Инцидент произошел недалеко от станции метро "Золотые ворота". К счастью, из-за падения крыши никто не пострадал.

      Читайте также: По Украине пронесется разрушительный ветер: в каких областях ждать непогоду

      Крыша частично обрушилась и серьезно повредила три автомобиля, припаркованные рядом. В двух легковушках выбиты окна и остались сильные вмятины. Кроме того, по всей улице Лысенко были оборваны линии электропроводов, их до сих пор не обесточили.


      В Киеве на дорогу рухнула большая часть крыши многоэтажки

      Спасатели отмечают, что обвалилась лишь часть кровли. Однако, из-за сильного ветра может обвалиться и другая половина крыши. Поэтому, полицейские огородили место инцидента и перекрыли дорогу для проезда автомобилей.


      Крыша упала на припаркованные рядом автомобили

       

      К каким последствиям привела непогода в Украине?
      Мощный ветер пронесся в нескольких областях Украины на выходных 9-10 марта и вызвал масштабные разрушения и даже смерть. Из-за падения части дерева в Виннице погиб ребенок 2008 года рождения и 29-летняя женщина. Кроме того, почти полсотни сел и городков остались без электроснабжения в пяти областях.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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