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В центре Киева участница группы смерти "Синий кит" порезала себе вены: фото

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В Киеве 16-летняя участница группы
В Киеве 16-летняя участница группы "Синий кит" порезала себе вены / Фото из свободных источников

В среду вечером, 30 мая, в центре Киева на улице Крещатик несовершеннолетняя 16-летняя участница группы смерти "Синий кит" порезала себе вены.

Инцидент произошел около 23:20, сообщает издание "Информатор".

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По словам друзей потерпелой, их подруга в одной из социальных сетей является участницей группы "Синий кит", в которой подростков демотивируют и склоняют к самоубийствам.

Отмечается, что в этот вечер их компания гуляла и распивала спиртные напитки в центре столицы. Впоследствии, девушка из-за неразделенной любви к парню пыталась наложить на себя руки. Она разбила стеклянную бутылку и осколками битого стекла начала резать себе руку в районе предплечья.

Друзья пострадавшей вызвали скорую помощь и 16-летнюю девушку госпитализировали в больницу.

В Киеве несовершеннолетняя участница группы смерти "Синий кит" порезала вены


В центре столицы несовершеннолетняя девушка пыталась совершить самоубийство


Пострадавшую участницу группы "Синий кит" госпитализировали в Киеве

Напомним, в декабре, в Украине среди детей стала популярной новая суицидальная игра "Красная сова", принцип которой является таким же, как у игры "Синий кит".

Что такое "Синий кит"?Координированная подростковая игра, распространенная преимущественно в русскоязычных социальных сетях (в частности Вконтакте), конечным итогом которой является доведение игрока до самоубийства. Координированием и распространением этой игры в Интернете занимаются администраторы так называемых "групп смерти". Обычно в игру вовлекаются подростки в возрасте от 12 до 16 лет, хотя есть сообщения о попытках вербовки в игру и младших детей. Распространение игры началось в России в конце 2015 года, и постепенно распространилось на страны бывшего СССР – Украину, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и страны Прибалтики.

Теги: Новости Украины Новости Киева Несовершеннолетние Флешмоб
Источник: 24 Канал
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