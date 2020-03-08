В центре Киева устроили большое авторалли для женщин: яркие кадры

В центре Киева на Крещатике 8 марта началась автогонка под названием "Большое женское ралли". В соревнованиях принимают участие исключительно женские экипажи, а участницей гонки может стать любая желающая.

Нынешние автогонки будут проходить на трассе протяженностью 60 километров, из которых 0,9 километра – это специальные участки – слалом, картинг и боулинг. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Организаторам события является Киевский городской автомотоклуб.

Среди автомобилей есть и иномарки, отечественные автомобили и электрокары. Все они будут соревноваться в разных категориях.

Большое авторалли для женщин в Киеве: фото Виктории Кутьиной (24 канал)

Смотрите видео по автогонкам в Киеве:

К слову, вместе с тем на Михайловской площади активисты с разными взглядами устроили два марша – один за расширение прав женщин, а другой за традиционные семейные ценности, в частности – запрет аборта. Между этими двумя акциями находятся сотни правоохранителей. Они следят, чтобы митингующие не пересеклись.