12:43
8 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ

      В центре Киева устроили большое авторалли для женщин: яркие кадры

      - Читати новину українською
      "Большое женское ралли" в Киеве / 24 канал

      В центре Киева на Крещатике 8 марта началась автогонка под названием "Большое женское ралли". В соревнованиях принимают участие исключительно женские экипажи, а участницей гонки может стать любая желающая.

      Нынешние автогонки будут проходить на трассе протяженностью 60 километров, из которых 0,9 километра – это специальные участки – слалом, картинг и боулинг. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

      Обратите внимание Сексизм от политиков: кого в Украине "ловили" на неуместных словах о женщинах

      Организаторам события является Киевский городской автомотоклуб.

      Среди автомобилей есть и иномарки, отечественные автомобили и электрокары. Все они будут соревноваться в разных категориях.

      Большое авторалли для женщин в Киеве: фото Виктории Кутьиной (24 канал)

      Смотрите видео по автогонкам в Киеве:

      К слову, вместе с тем на Михайловской площади активисты с разными взглядами устроили два марша – один за расширение прав женщин, а другой за традиционные семейные ценности, в частности – запрет аборта. Между этими двумя акциями находятся сотни правоохранителей. Они следят, чтобы митингующие не пересеклись.

      Поздравления с 8 марта в прозе и стихах
      сегодня
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Авто Транспорт Новости Киева 8 марта Новости Украины Гендерное равенство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:02 Главные новости 7 марта: интервью Зеленского, суд по делу MH17
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 08:02 Сексизм от политиков: кого в Украине "ловили" на неуместных словах о женщинах
      Світлана Попова
      сегодня , 06:40 Зарплата украинцев с 1995 года выросла в 144 раза: инфографика
      Анна Запотоцька
      7 марта , 22:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      7 марта , 21:30 Зеленский лишился Гончарука и Рябошапки Какие изменения произошли в Правительстве
      Анна Калюжна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук