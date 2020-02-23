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      В центре Киева внедорожник сбил пешехода: женщину парализовало

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      В центре Киева джип сбил женщину, которая перебегала дорогу на красный свет: в результате ДТП ее парализовало / "Информатор"

      В Киеве на улице Михаила Грушевского возле Дома офицеров внедорожник Jeep наехал на женщину. В результате ее парализовало. Инцидент произошел днем 23 февраля.

      Как пишет ресурс "Информатор", предварительно, потерпевшая перебегала дорогу на красный свет, и ее даже пропустила Toyota Highlander. Правда, Jeep, который ехал в другом ряду, остановиться не успел и наехал на нарушительницу.

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      В результате женщину парализовало. По крайней мере, по словам правоохранителей, она ни на что не реагировала.

      Место наезда на женщину в центре Киева / Фото: "Информатор"

      Медики, прибывшие на место инцидента, оперативно доставили пострадавшую в больницу. О ее состоянии они пообещали рассказать позже. Журналисты говорят, что внешних повреждений у женщины не было.

      Смотрите видео с места ДТП, где внедорожник сбил женщину

      В Киеве возле дома офицеров Jeep сбил женщину: пострадавшую парализовало

      Posted by Информатор Киев on  Sunday, 23 February 2020

      К слову. накануне под Львовом погибла женщина, которая также находилась в неположенном месте, а именно переходила железнодорожные пути. В итоге ее сбил грузовой поезд.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Постраждалі Криминальные новости Аварии и ДТП Новости Киева
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