В центре Киева внедорожник сбил пешехода: женщину парализовало

В Киеве на улице Михаила Грушевского возле Дома офицеров внедорожник Jeep наехал на женщину. В результате ее парализовало. Инцидент произошел днем 23 февраля.

Как пишет ресурс "Информатор", предварительно, потерпевшая перебегала дорогу на красный свет, и ее даже пропустила Toyota Highlander. Правда, Jeep, который ехал в другом ряду, остановиться не успел и наехал на нарушительницу.

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В результате женщину парализовало. По крайней мере, по словам правоохранителей, она ни на что не реагировала.

Место наезда на женщину в центре Киева / Фото: "Информатор"

Медики, прибывшие на место инцидента, оперативно доставили пострадавшую в больницу. О ее состоянии они пообещали рассказать позже. Журналисты говорят, что внешних повреждений у женщины не было.

Смотрите видео с места ДТП, где внедорожник сбил женщину

В Киеве возле дома офицеров Jeep сбил женщину: пострадавшую парализовало Posted by Информатор Киев on Sunday, 23 February 2020

К слову. накануне под Львовом погибла женщина, которая также находилась в неположенном месте, а именно переходила железнодорожные пути. В итоге ее сбил грузовой поезд.