В центре Киева внедорожник сбил пешехода: женщину парализовало
В Киеве на улице Михаила Грушевского возле Дома офицеров внедорожник Jeep наехал на женщину. В результате ее парализовало. Инцидент произошел днем 23 февраля.
Как пишет ресурс "Информатор", предварительно, потерпевшая перебегала дорогу на красный свет, и ее даже пропустила Toyota Highlander. Правда, Jeep, который ехал в другом ряду, остановиться не успел и наехал на нарушительницу.
Еще одно громкое ДТП с пострадавшими в Киеве! Авто смяло вдвое: фото и видео
В результате женщину парализовало. По крайней мере, по словам правоохранителей, она ни на что не реагировала.
Место наезда на женщину в центре Киева / Фото: "Информатор"
Медики, прибывшие на место инцидента, оперативно доставили пострадавшую в больницу. О ее состоянии они пообещали рассказать позже. Журналисты говорят, что внешних повреждений у женщины не было.
Смотрите видео с места ДТП, где внедорожник сбил женщину
К слову. накануне под Львовом погибла женщина, которая также находилась в неположенном месте, а именно переходила железнодорожные пути. В итоге ее сбил грузовой поезд.
Выбор редакции
-
"Интер" снова оскандалился: канал показал 23 февраля советские пропагандистские фильмысегодня , 20:43
-
Сборная Украины на последней секунде отдала победу Венгрии в отборе на Евробаскет-2021сегодня , 19:52
-
С 24 февраля правила выдачи Green Card становятся более сложными: что нужно знатьсегодня , 18:58