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В центре Киева второй раз за год горел отселенный дом: появились фото

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В центре Киева горела отселена здание
В центре Киева горела отселена здание / пресс-служба ГСЧС

Утром 23 июня на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева во второй раз с начала года горел старинный дом.

Как информирует пресс-служба ГСЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям примерно в 10 утра субботы.

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Огонь вспыхнул в отселенном доме на улице Богдана Хмельницкого, 14.

Пожарные, прибывшие на вызов, выяснили, что горит крыша 5-этажного здания.

В 10:29 пожар на площади в 30 квадратных метров удалось локализовать, а в 10:47 ликвидировать.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Это уже не первый пожар в этом отселенном здании в центре Киева с начала года. 20 января в здании на Богдана Хмельницкого горела часть 5-го этажа.

Теги: Новости Украины Пожар на Крещатике Пожар Новости Киева
Источник: 24 Канал
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