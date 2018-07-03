В центре Киева загорелось историческое здание: фото
В Киеве на Подоле горело историческое трехэтажное здание. На то, чтобы ликвидировать пожар, огнеборцам понадобилось 2 часа.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.
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3 июля в 11:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Межигорской 27, что в Подольском районе столицы. На место происшествия немедленно были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытию на место вызова спасатели установили, что возгорание произошло в полуразрушенном 3-этажном недействующем здании.
В Киеве в четвертый раз за 11 лет горело одно и то же историческое здание
Пожар ликвидировали за 2 часа, для этого в ГСЧС привлекли 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.
К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Причина загорания пока не установлена.
Пожарные за 2 часа ликвидировали возгорание
К слову, эта полуразрушенная постройка известна как "дом Вертипороха".
Что такое "дом Вертипороха"?
Историческое здание, расположенное на Подоле в Киеве. В XIX веке это был доходный дом, который принадлежал богатому черниговском купцу Вертипороху. Здание построено в неоренессансном стиле. Сейчас она находится в крайнем аварийном состоянии. В 2001 году из дома отселили жильцов и демонтировали аварийные балконы, ему предоставили статус нежилого и отправили на реконструкцию. В 2007 Подольская райгосадминистрация без конкурса отдала сооружение на приватизацию. Новый собственник реконструкции не проводил. Предпринимались попытки вернуть "дом Вертипороха" в собственность города, однако сделать это не удалось.
Здание уже несколько раз загоралось. Первый пожар вспыхнул в 2007 году, остальные — в 2014 и 2017 годах.