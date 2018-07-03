В центре Киева загорелось историческое здание: фото

В Киеве на Подоле горело историческое трехэтажное здание. На то, чтобы ликвидировать пожар, огнеборцам понадобилось 2 часа.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

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3 июля в 11:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Межигорской 27, что в Подольском районе столицы. На место происшествия немедленно были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию на место вызова спасатели установили, что возгорание произошло в полуразрушенном 3-этажном недействующем здании.

В Киеве в четвертый раз за 11 лет горело одно и то же историческое здание

Пожар ликвидировали за 2 часа, для этого в ГСЧС привлекли 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Причина загорания пока не установлена.

Пожарные за 2 часа ликвидировали возгорание

К слову, эта полуразрушенная постройка известна как "дом Вертипороха".

Что такое "дом Вертипороха"?

Историческое здание, расположенное на Подоле в Киеве. В XIX веке это был доходный дом, который принадлежал богатому черниговском купцу Вертипороху. Здание построено в неоренессансном стиле. Сейчас она находится в крайнем аварийном состоянии. В 2001 году из дома отселили жильцов и демонтировали аварийные балконы, ему предоставили статус нежилого и отправили на реконструкцию. В 2007 Подольская райгосадминистрация без конкурса отдала сооружение на приватизацию. Новый собственник реконструкции не проводил. Предпринимались попытки вернуть "дом Вертипороха" в собственность города, однако сделать это не удалось.

Здание уже несколько раз загоралось. Первый пожар вспыхнул в 2007 году, остальные — в 2014 и 2017 годах.