В центре Киева убили пластического хирурга: фото и видео
На улице Саксаганского в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину. Как рассказали очевидцы, неизвестный подбежал к своей жертве, выстрелил несколько раз, выхватил у него из рук пакет и убежал. Впрочем экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказал, что эта история не имеет ничего общего с ограблением.
От полученных ранений мужчина погиб на месте, сообщает "Еспресо".
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На месте убийства работают экипажи скорой помощи и несколько патрулей полиции вместе со следователями-оперативниками. Правоохранители обходят территорию, допрашивают свидетелей и пытаются установить все детали инцидента.
Известно, что в столице ввели план перехвата "Сирена". В его рамках полицейские пытаются найти и задержать убийцу мужчины.
В полиции также сообщили, что уже установили личность погибшего. Им является 43-летний киевлянин. Игорь Мосийчук в своем телеграме заявил, что это – пластический хирург из столицы.
Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. Злоумышленнику за такое преступление грозит до 15 лет заключения.
Убийство мужчины в центре Киева: смотрите видео
На Саксаганского в Киеве убили мужчину: смотрите фото