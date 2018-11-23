В центре Киеве на 2 месяца ограничат движение транспорта: список улиц

В центре Киева ограничат движение транспорта с 24 ноября до 24 января на Софийской и Контрактовой площадях из-за начала подготовки к новогодним праздникам. При этом движение транспорта по Крещатику позволят в выходные и праздничные дни.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Так, на 2 месяца в Киеве ограничат движение по правой полосе вдоль Владимирского проезда в сторону Михайловской площади. В этот период полностью запретят движение транспорта от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади.

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Во время новогодне-рождественских праздников в Киеве будет действовать ограничение движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софийской до Рыльского переулка):

19 декабря – с 16:00 до 22:00

24 декабря – с 16:00 до 22:00

31 декабря – с 20:00 до 3:00 1 января 2019 года

1 января 2019 года – с 14:00 до 22:00

7 января 2019 года – с 12:00 до 16:00

Чтобы разгрузить транспортный поток в центре Киева на праздники, движение по улице Крещатик будет открыто круглосуточно даже в праздники и выходные.