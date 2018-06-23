В центре Кривого Рога ветеран АТО поджег себя

23 июня в центре Кривого Рога 40-летний мужчина пытался сжечь себя заживо. По предварительной информации, это – ветеран АТО, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала мужчина зашел в магазин детских товаров и поинтересовался, можно ли купить там жидкость для розжига костра, передает "Первый Криворожский".

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Отмечается, что такого товара в магазине не оказалось. Мужчина купил жидкость в другом месте. По информации СМИ, после этого он подошел к стеле с фото погибших воинов АТО, облил себя жидкостью и поджег кусок ткани.

Продавщицы из магазина попытались оказать мужчине первую медицинскую помощь: разорвали футболку и начали поливать его водой. Именно они и вызвали полицию и скорую.

Кроме этого, в издании отмечают, что при мужчине было удостоверение участника боевых действий в зоне АТО.

Свидетели инцидента утверждают, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и рассказывал о службе в зоне АТО. Также он обмолвился о шестерых детей, которых воспитывает.

Полиция сейчас расследует этот случай.