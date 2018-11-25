В центре Львова иностранец пытался совершить самоубийство: видео
В воскресенье, 25 ноября, на площади Рынок, 17, турок пытался совершить самоубийство и требовал, чтобы на место происшествия приехали турецкие полицейские.
Об этом сообщает varta1.
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На место инцидента прибыли патрульные полицейские и Муниципальная стража.
В центре Львова иностранец пытался совершить самоубийство
Гражданин Турции согласился слезть с лесов на здании в центре города, после переговоров с полицейским и своими друзьями-соотечественниками.
Источник: 24 Канал
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