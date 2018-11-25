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      В центре Львова иностранец пытался совершить самоубийство: видео

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      Во Львове гражданин Турции пытался совершить самоубийство
      Во Львове гражданин Турции пытался совершить самоубийство / Фото из соцсетей

      В воскресенье, 25 ноября, на площади Рынок, 17, турок пытался совершить самоубийство и требовал, чтобы на место происшествия приехали турецкие полицейские.

      Об этом сообщает varta1.

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      На место инцидента прибыли патрульные полицейские и Муниципальная стража.

      У центрі Львова намагалися скоїти самогубство

      В центре Львова иностранец пытался совершить самоубийство

      Гражданин Турции согласился слезть с лесов на здании в центре города, после переговоров с полицейским и своими друзьями-соотечественниками.

       

      Теги: Новости Украины Новости Львова Полиция Новости Турции Самоубийство
      Источник: 24 Канал
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