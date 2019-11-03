В центре Львова лошади снесли скамейку на тротуаре: есть пострадавшие, также пострадало животное

В центре Львова возле Оперного театра на проспекте Свободы лошади испугались взрыва петарды и вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть. В итоге снесло скамейку, где сидела 15-летняя девочка: она сейчас находится в больнице. Инцидент произошел около 18:30 2 ноября.

Как сообщает полиция со ссылкой на очевидцев, кто-то из прохожих запустил салюты или петарды, и это испугало лошадей, которые были впряжены в прогулочную карету. В итоге животные выбежали на тротуар и снесли скамейку.

Обратите внимание! В Польше спасают замученных тигров, которых везли в Россию: шокирующие фото и видео

Во Львов лошадь с каретой въехала в лавку и травмировал девушку-подростка: фото с места инцидента

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, медики диагностировали открытый перелом ноги: ее доставили в больницу. Второй пострадавший, вероятно, является фирманом кареты.

Спасатели спасают лошадь, снесшую скамейку в центре Львова: смотрите видео

Также пострадала одна из лошадей. По информации "Варта1" , животное после инцидента еле дышало. Кроме того, у нее кровоточила нога. Чтобы помочь, спасатели разрезали скамейку. На место также прибыл ветеринар. Около 21:00 раненого коня забрала машина конюшни.

Интересно! Из-под завалов дома в Дрогобыче спасатели вытащили кота: трогательное фото

Через несколько часов после инцидента травмированную лошадь забрала машину конюшни

ZAXID.NET пишет, что карета с лошадьми принадлежит "Каретному двору". Его владелица львовянка – Валентина Банас. В СМИ ее представляют как реконструкторку.

Как раненого коня забирают из центра Львова: смотрите видео