02:37
3 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      В центре Львова лошади снесли скамейку на тротуаре: есть пострадавшие, также пострадало животное

      14 Читати новину українською
      Во Львове испуганные петардой лошади снесли скамейку и тяжело травмировали 15-летнюю девушку
      Во Львове испуганные петардой лошади снесли скамейку и тяжело травмировали 15-летнюю девушку / "Варта 1"

      В центре Львова возле Оперного театра на проспекте Свободы лошади испугались взрыва петарды и вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть. В итоге снесло скамейку, где сидела 15-летняя девочка: она сейчас находится в больнице. Инцидент произошел около 18:30 2 ноября.

      Как сообщает полиция со ссылкой на очевидцев, кто-то из прохожих запустил салюты или петарды, и это испугало лошадей, которые были впряжены в прогулочную карету. В итоге животные выбежали на тротуар и снесли скамейку.

      Обратите внимание! В Польше спасают замученных тигров, которых везли в Россию: шокирующие фото и видео

      Во Львов лошадь с каретой въехала в лавку и травмировал девушку-подростка: фото с места инцидента

      По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, медики диагностировали открытый перелом ноги: ее доставили в больницу. Второй пострадавший, вероятно, является фирманом кареты.

      Спасатели спасают лошадь, снесшую скамейку в центре Львова: смотрите видео

      Также пострадала одна из лошадей. По информации "Варта1", животное после инцидента еле дышало. Кроме того, у нее кровоточила нога. Чтобы помочь, спасатели разрезали скамейку. На место также прибыл ветеринар. Около 21:00 раненого коня забрала машина конюшни.

      Интересно! Из-под завалов дома в Дрогобыче спасатели вытащили кота: трогательное фото

      Через несколько часов после инцидента травмированную лошадь забрала машину конюшни

      ZAXID.NET пишет, что карета с лошадьми принадлежит "Каретному двору". Его владелица львовянка Валентина Банас. В СМИ ее представляют как реконструкторку.

      Как раненого коня забирают из центра Львова: смотрите видео

      В середине марта в центре Львова карета с лошадьми столкнулась с легковушкой. Управлял каретой нетрезвый мужчина. Перед этим он чуть не спровоцировал ДТП на пешеходном переходе.

      blog_ava
      Сауль Альварес – Сергей Ковалев: где смотреть онлайн бой в Украине
      2 ноября
      1004
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Мир животных Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Львова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 ноября: Дубневича отпускают под залог, Свитолина сыграет в финале года
      2 ноября , 22:03 Главные новости 2 ноября: Дубневича отпускают под залог, Свитолина сыграет в финале года
      Ірина Вихрущ 195
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      2 ноября , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 463
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      2 ноября , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1136
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      2 ноября , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 296
      США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      2 ноября , 16:00 США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      Світові Медіа 2045
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук