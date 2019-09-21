00:38
22 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В центре Львова проверяли содержание мусорников: что известно об эко-акции

      22 Читати новину українською

      Львовяне присоединились к всемирной акции, которую проводит международная организация "Освободись от пластика". Активисты изучали содержание мусорников и определяли компании, которые больше всего загрязняют окружающую среду.

      Активисты выбрали для проверки мусорники в центре города.

      Читайте также: Киевляне убрали берег Днепра и собрали целый грузовик мусора: фото и видео

      Весь мусор разбирали на четыре части: пакеты для вторсырья — это пластиковые бутылки и стекло, в другие клали — бумажные стаканы и другие отходы, которые не перерабатываются. Кстати, во время инспекции нашли много "любимых" кофейных чашек, которые опасны для экологии.

      В общем, целью акции было определение, того, какие компании делают больше неперерабатываемой продукции.

      Цель этой акции — понять, а что, собственно, в нашем мусорнике, и какой именно бизнес причастен к производству той или иной тары, упаковке, мусору, который оказывается в наших мусорниках,
      объяснила председатель общественной организации Zero Waste Lviv Ирина Миронова.

      Тогда же адресуют таким компаниям обращения — и пытаться вместе искать возможности, как улучшить окружающую среду.

      После завершения инспекции участники законспектировали статистику и внесут ее в международную базу.

       Важно! Чрезвычайная климатическая ситуация: успеет ли человечество спасти планету

      львів екоЛьвовяне присоединились к всемирной акции, которую проводит международная организация "Освободись от пластика"

      львів інспектування смітниківИнспектировали мусорники, чтобы определить компании, которые производят больше всего неперерабатываемого мусора

      небезпека паперовий стаканчиків
      В мусорниках нашли много бумажных стаканчиков, которые не перерабатываются

      Что известно об организации Zero Waste Lviv и инициативе Break free from plastic

      Общественная организация Zero Waste Lviv старается уменьшить количество отходов. К бережному отношению к планете, говорят активисты, может присоединиться каждый.

      Надо пробовать отказаться от одноразового и заменять на многоразовое. То есть переосмыслить, что должно быть со мной каждый день,
      — подчеркнула участница общественной организации Zero Waste Lviv Ольга Кашуба.

      У глобальной инициативы Break free from plastic, которая и проводит аудит, есть сторонники в 180 странах мира. В этих государствах пытаются ограничить глобальную торговлю пластиковыми отходами. Среди участников организации — и Украина.

       Интересно и легко! Советы, которые помогут сохранить нашу планету

      Такие акции еще проведут в Киеве, Харькове и ряде зарубежных городов.

      blog_ava
      7 мифов о вагине, которые разрушают сексуальную жизнь
      21 сентября
      13080
      Теги: Новости Украины Экология Новости Львова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 21 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 21 сентября: 9 погибших в ДТП под Одессой и задержания активистов на Львовщине
      21 сентября , 22:40 Главные новости 21 сентября: 9 погибших в ДТП под Одессой и задержания активистов на Львовщине
      199
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      21 сентября , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 514
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      21 сентября , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 896
      Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      21 сентября , 18:00 Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 551
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      21 сентября , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 312
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук