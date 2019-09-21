В центре Львова проверяли содержание мусорников: что известно об эко-акции

Львовяне присоединились к всемирной акции, которую проводит международная организация "Освободись от пластика". Активисты изучали содержание мусорников и определяли компании, которые больше всего загрязняют окружающую среду.

Активисты выбрали для проверки мусорники в центре города.

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Весь мусор разбирали на четыре части: пакеты для вторсырья — это пластиковые бутылки и стекло, в другие клали — бумажные стаканы и другие отходы, которые не перерабатываются. Кстати, во время инспекции нашли много "любимых" кофейных чашек, которые опасны для экологии.

В общем, целью акции было определение, того, какие компании делают больше неперерабатываемой продукции.

Цель этой акции — понять, а что, собственно, в нашем мусорнике, и какой именно бизнес причастен к производству той или иной тары, упаковке, мусору, который оказывается в наших мусорниках,

— объяснила председатель общественной организации Zero Waste Lviv Ирина Миронова.

Тогда же адресуют таким компаниям обращения — и пытаться вместе искать возможности, как улучшить окружающую среду.

После завершения инспекции участники законспектировали статистику и внесут ее в международную базу.

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Львовяне присоединились к всемирной акции, которую проводит международная организация "Освободись от пластика"

Инспектировали мусорники, чтобы определить компании, которые производят больше всего неперерабатываемого мусора



В мусорниках нашли много бумажных стаканчиков, которые не перерабатываются

Что известно об организации Zero Waste Lviv и инициативе Break free from plastic

Общественная организация Zero Waste Lviv старается уменьшить количество отходов. К бережному отношению к планете, говорят активисты, может присоединиться каждый.

Надо пробовать отказаться от одноразового и заменять на многоразовое. То есть переосмыслить, что должно быть со мной каждый день,

— подчеркнула участница общественной организации Zero Waste Lviv Ольга Кашуба.

У глобальной инициативы Break free from plastic, которая и проводит аудит, есть сторонники в 180 странах мира. В этих государствах пытаются ограничить глобальную торговлю пластиковыми отходами. Среди участников организации — и Украина.

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Такие акции еще проведут в Киеве, Харькове и ряде зарубежных городов.