86 капканов в центре Львова: фото и видео акции в поддержку пленников Кремля

Во Львове активисты провели акцию в поддержку узников Кремля. На площади Рынок расставили 86 капканов, которые символизируют количество политзаключенных, арестованных российскими властями.

К каждому капкану прикреплена железная цепь с бирка, где написано "Сделано в Кремле". Кроме этого, некоторые имеют в себе вещи, которые символизируют личную одежду и обувь политзаключенных России.

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Среди 86 задержанных украинцы и крымские татары. По словам отца политзаключенного Рустема Эмирусеинова, большинство ребят задержали по религиозным признакам, а также за активную позицию в отношении Крыма.



На капкане прикреплена бирка "Сделано в Кремле"



86 капканов разместили на площади Рынок

Российская Федерация хватает всех, кто будет им интересен. Крымские татары им интересны, потому что это очень такое объединенное сообщество, а у них есть такая практика: давить на их религиозные объединения,

– пояснила исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова.

Что могут для политзаключенных сделать украинцы? Распространять о них информацию, стать волонтерами Центра гражданских свобод или просто – написать письмо. Львовянка Маричка Кравченко рассказала, что переписывается с теми, кто оказался за решеткой.

"Написала о том, что очень важно, что мы их здесь все ждем и надеемся, что они скоро вернутся", – рассказала львовянка Маричка Кравченко.

Письма можно пересылать в Центр гражданских свобод – позже через адвокатов их передадут пленникам Кремля. Но писать надо только на русском, чтобы тамошняя цензура пропустила.

Что известно об освобождении украинских пленников Кремля?

7 сентября состоялся обмен пленными. Тогда из русского плена вернулись 35 украинцев. Среди них – 24 военнопленных моряков, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович, Олег Сенцов, Евгений Панов и Эдем Бекиров.



В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала

Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала