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      86 капканов в центре Львова: фото и видео акции в поддержку пленников Кремля

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      Во Львове активисты провели акцию в поддержку узников Кремля. На площади Рынок расставили 86 капканов, которые символизируют количество политзаключенных, арестованных российскими властями.

      К каждому капкану прикреплена железная цепь с бирка, где написано "Сделано в Кремле". Кроме этого, некоторые имеют в себе вещи, которые символизируют личную одежду и обувь политзаключенных России.

      К слову: Неделя на свободе: какие планы у освобожденных из российского плена узников

      Среди 86 задержанных украинцы и крымские татары. По словам отца политзаключенного Рустема Эмирусеинова, большинство ребят задержали по религиозным признакам, а также за активную позицию в отношении Крыма.

      львів політвязень
      На капкане прикреплена бирка "Сделано в Кремле"

      акція львів капкан
      86 капканов разместили на площади Рынок

      Российская Федерация хватает всех, кто будет им интересен. Крымские татары им интересны, потому что это очень такое объединенное сообщество, а у них есть такая практика: давить на их религиозные объединения,
      – пояснила исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова.

      Что могут для политзаключенных сделать украинцы? Распространять о них информацию, стать волонтерами Центра гражданских свобод или просто – написать письмо. Львовянка Маричка Кравченко рассказала, что переписывается с теми, кто оказался за решеткой.

      "Написала о том, что очень важно, что мы их здесь все ждем и надеемся, что они скоро вернутся", – рассказала львовянка Маричка Кравченко.

      Письма можно пересылать в Центр гражданских свобод – позже через адвокатов их передадут пленникам Кремля. Но писать надо только на русском, чтобы тамошняя цензура пропустила.

      Что известно об освобождении украинских пленников Кремля?
      7 сентября состоялся обмен пленными. Тогда из русского плена вернулись 35 украинцев. Среди них – 24 военнопленных моряков, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович, Олег Сенцов, Евгений Панов и Эдем Бекиров.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала

      Політв'язні Кремля повернулися в УкраїнуПолитзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      16 сентября
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      Теги: Заложники Обмен пленными Новости Украины Новости Львова Новости Крыма Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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