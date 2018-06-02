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В центре Львова устроили эротическую фотосессию: фото, видео 18+

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В центре Львова фотографы устроили эротическую съемку
В центре Львова фотографы устроили эротическую съемку / varta1.com.ua

Утром 2 июня в центральной части Львова на проспекте Свободы возле Оперного театра фотографы устроили эротическую съемку молодой девушки.

Соответствующие фото и видео публикует Varta1.

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На кадрах видно, как двое фотографов делают фотографии девушки, которая была лишь в соблазнительном белье и прикрывалась пиджаком.

Заметим, эротическая фотосессия длилась всего несколько минут.

Вероятно, съемка проходила в утреннее время, когда в центре Львова не было много туристов и горожан, ведь на видео не заметно прохожих.


В центре Львова устроили эротическую фотосессию


Два фотографа устроили эротическую съемку молодой девушке в центре Львова

Во Львове посреди центра города фотографы устроили эротическую съемку

Эротическая фотосессия в центре Львова: видео Varta1

 

Теги: Новости Украины Эротика Новости Львова
Источник: 24 Канал
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