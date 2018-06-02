В центре Львова устроили эротическую фотосессию: фото, видео 18+
Утром 2 июня в центральной части Львова на проспекте Свободы возле Оперного театра фотографы устроили эротическую съемку молодой девушки.
Соответствующие фото и видео публикует Varta1.
Читайте также: Украинская модель Алина Байкова оголилась для обложки глянца
На кадрах видно, как двое фотографов делают фотографии девушки, которая была лишь в соблазнительном белье и прикрывалась пиджаком.
Заметим, эротическая фотосессия длилась всего несколько минут.
Вероятно, съемка проходила в утреннее время, когда в центре Львова не было много туристов и горожан, ведь на видео не заметно прохожих.
В центре Львова устроили эротическую фотосессию
Два фотографа устроили эротическую съемку молодой девушке в центре Львова
Во Львове посреди центра города фотографы устроили эротическую съемку
Эротическая фотосессия в центре Львова: видео Varta1