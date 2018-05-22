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В центре Львова внезапно умер турист из Польши

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В центре Львова умер турист из Польши
В центре Львова умер турист из Польши / Фото из открытых источников

Сегодня, 22 мая, в центральной части Львова на площади Кафедральной умер пожилой турист из Польши, который гулял по городу вместе с женой.

Об этом сообщила ведущая новостей на "24 Канале" Марьяна Романяк на своей странице в Facebook.

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"Я впервые просто на улице столкнулась с человеческой смертью и с равнодушием экстренных служб. Семейная пара поляков, площадь Кафедральная, инфаркт у мужчины (по словам врача)", – рассказала она.

По словам журналистки, сотрудники скорой приехали только через 20 минут и уже не смогли спасти поляка. После медиков на место происшествия прибыли правоохранители и судмедэксперт. В итоге тело погибшего мужчины забрали в морг.

"Тело мужчины почти два часа лежало на улице!" – возмутилась Марьяна Романяк и добавила, что жену умершего отвезли в консульство Польши.

В то же время, в областной полиции сообщили, что погибшим оказался 67-летний турист из Лодзя. Причина смерти – инфаркт, который уже во второй раз произошел с ним.

 

Теги: Новости Украины Полиция Новости Польши Жертвы Новости Львова
Источник: 24 Канал
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